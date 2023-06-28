"Вагнеровцы" до сих пор находятся в Украине — Пентагон

По данным Министерства обороны США, войска "Вагнера" все еще находятся в Украине после мятежа в выходные.

Об этом пишет CNN.

«Но с точки зрения их особого расположения и того, могут ли они двигаться или нет, я не буду спекулировать на этом», — сказал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на прессбрифинге.

Райдер добавил, что США не внесли никаких изменений в позицию американских сил в ответ на происходящее в России.

"Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, требовало бы от нас любых принудительных корректировок осанки", — сказал он.

Напомним, что владелец ППК "Вагнер" Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот.

Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.

По информации российских пропагандистов, переговоры с Пригожиным вел бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Именно ему "пророчат" должность министра обороны РФ вместо Шойгу.