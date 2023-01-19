Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Вакцина против РФ есть": Зеленский заявил, что нужно Украине для победы

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
2107
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Вакцина против РФ есть": Зеленский заявил, что нужно Украине для победы

Фото: Associated Press

Президент Украины призвал страны оказать помощь Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно Украине для преодоления российской агрессии.

Об этом он сказал в видеообращении во время Украинского завтрака в Давосе 19 января.

"Это не начало COVID-19, когда все искали вакцину. Вакцина против российской тирании, вакцина против этого оружия. Она есть, она известна. Есть список государств, в которых это есть, есть конкретный список от нас, что нам нужно. Хотите помочь — помогите. Без диалога, просто помогите", — подчеркнул Зеленский.

Следует отметить, что президент Украины также заявил, что именно оружие, которое есть у западных партнеров, является основным условием, чтобы изменить ситуацию на фронте и освободить территории.

Более того, Зеленский отметил, что сейчас в Украине происходит замедление войны и одной из причин этого является дефицит снарядов и другого вооружения.

Напомним, что накануне лидер Украины подчеркнул, что Россия может использовать это замедление для реванша.

Читайте также:

Россия готовит масштабную атаку: как подготовиться

Россия готовит масштабную атаку: как подготовиться

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2107
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация