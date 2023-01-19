"Вакцина против РФ есть": Зеленский заявил, что нужно Украине для победы

Президент Украины призвал страны оказать помощь Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно Украине для преодоления российской агрессии.
Об этом он сказал в видеообращении во время Украинского завтрака в Давосе 19 января.
"Это не начало COVID-19, когда все искали вакцину. Вакцина против российской тирании, вакцина против этого оружия. Она есть, она известна. Есть список государств, в которых это есть, есть конкретный список от нас, что нам нужно. Хотите помочь — помогите. Без диалога, просто помогите", — подчеркнул Зеленский.
Следует отметить, что президент Украины также заявил, что именно оружие, которое есть у западных партнеров, является основным условием, чтобы изменить ситуацию на фронте и освободить территории.
Более того, Зеленский отметил, что сейчас в Украине происходит замедление войны и одной из причин этого является дефицит снарядов и другого вооружения.
Напомним, что накануне лидер Украины подчеркнул, что Россия может использовать это замедление для реванша.
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