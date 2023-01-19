"Вакцина против РФ есть": Зеленский заявил, что нужно Украине для победы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно Украине для преодоления российской агрессии.

Об этом он сказал в видеообращении во время Украинского завтрака в Давосе 19 января.

"Это не начало COVID-19, когда все искали вакцину. Вакцина против российской тирании, вакцина против этого оружия. Она есть, она известна. Есть список государств, в которых это есть, есть конкретный список от нас, что нам нужно. Хотите помочь — помогите. Без диалога, просто помогите", — подчеркнул Зеленский.

Следует отметить, что президент Украины также заявил, что именно оружие, которое есть у западных партнеров, является основным условием, чтобы изменить ситуацию на фронте и освободить территории.

Более того, Зеленский отметил, что сейчас в Украине происходит замедление войны и одной из причин этого является дефицит снарядов и другого вооружения.

Напомним, что накануне лидер Украины подчеркнул, что Россия может использовать это замедление для реванша.

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