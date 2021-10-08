ВАКС избирает меру пресечения Труханову: о чем просит прокуратура

Суд может арестовать Труханова на 60 дней.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с залогом 120 млн гривен.
Об этом в пятницу, 8 октября, сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, пишет РБК-Украина.
"Содержание под стражей с альтернативой внесения 120 млн гривен залога", — сообщила Постолюк.
Напомним:
- Мэра Одессы Геннадия Труханова и еще четырех человек подозревают в создании преступной организации и завладении земельными участками в Одессе. Фамилии всех подозреваемых не разглашаются.
- Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, это городские чиновники и известный одесский бизнесмен. Из-за их сделок с землей, согласно экспертным заключениям, городскому бюджету нанесен ущерб на более чем полмиллиарда гривен.
- Следует отметить, что это уже не первое подозрение мэру Одессы Труханову. Его также обвиняют в завладении бюджетными 92 миллионами гривен.