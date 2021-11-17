ВАКС не изменил сумму залога Труханову: у него есть пять дней, чтобы внести 30 миллионов

ВАКС не изменил сумму залога Труханову: у него есть пять дней, чтобы внести 30 миллионов

Прокурор просил арестовать Труханова или увеличить размер залога.

Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда оставили без изменений меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о преступной организации в виде залога в размере более 30 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram-канале.

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"Адвокаты подавали ходатайство о более мягкой мере пресечения. Прокурор Валентин Мусияка, со своей стороны, просил арестовать Труханова или увеличить размер залога. Он объяснял, что Труханов при желании может начать скрываться от следствия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначенный ранее судьей ВАКС Оксаной Олейник залог Труханову в размере более 30 млн грн до сих пор не внесен, однако теперь Труханов не позднее чем в течение пяти дней обязан внести его на счет суда, иначе прокурор сможет просить назначение более строгой меры пресечения.

Напомним:

Мэра Одессы Геннадия Труханова и еще четырех человек подозревают в создании преступной организации и завладения земельными участками в Одессе. Фамилии всех подозреваемых не разглашаются.

и завладения земельными участками в Одессе. Фамилии всех подозреваемых не разглашаются. Как сообщила генпрокурорка Ирина Венедиктова, это городские чиновники и известный одесский бизнесмен. Через их сделки с землей , согласно экспертным заключениям, городскому бюджету нанесен ущерб на более чем полмиллиарда гривен.

, согласно экспертным заключениям, городскому бюджету нанесен ущерб на более чем полмиллиарда гривен. Следует отметить, что это уже не первое подозрение мэру Одессы Труханову. Его также обвиняют в завладении бюджетными 92 миллионами гривен.

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