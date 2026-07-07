ВАКС не продлил меру пресечения Юлии Тимошенко по делу о подкупе

Юлия Тимошенко / © Associated Press

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Высший антикоррупционный суд отменил процессуальные обязанности, возложенные на лидера депутатской фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Сегодня последний день, когда они действуют.

Об этом сообщает «Общественное».

Соответствующее решение объявил судья Олег Ткаченко во время предварительного заседания.

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Следующее подготовительное заседание по делу Тимошенко состоится 22 июля.

Дело Юлии Тимошенко — главное

Юлию Тимошенко подозревают в даче взяток депутатам за голосование в Верховной Раде. 14 января НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых голос женщины, предположительно принадлежащий депутату, обсуждает суммы и дает указания — голосовать за или против конкретного законопроекта, в частности, касающегося назначений или отставок.

Во время заседания ВАКС 16 января Тимошенко заявила, что еще один нардеп на пленках НАБУ — это «слуга» Игорь Копытин. Он, по ее словам, устроил «провокацию» против нее по заказу Бюро. Тимошенко отвергла все обвинения в коррупции и назвала аудио НАБУ неправдивыми.

26 мая Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) направили в суд дело в отношении Тимошенко.

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