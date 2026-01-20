ВАКС огласил приговор Януковичу по делу о завладении государственной землей

Виктор Янукович / © Associated Press

Реклама

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал бывшего президента Виктора Януковича виновным в завладении земельным участком в Киевской области и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

О приговоре сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Telegram.

Как отмечается в сообщении САП, суд признал Януковича виновным в завладении земельным участком лесного фонда Сухолучья площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн, что квалифицируется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Реклама

Сообщник бывшего президента также признан виновным в преступлении по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 УК Украины, но суд освободил его от отбывания наказания из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

«Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке», — уточнили в САП.

По информации прокуратуры, в 2007 году Янукович, который на тот момент был премьер-министром, инициировал ряд решений, которые позволили вывести из государственной собственности участок Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района.

«Для реализации преступной схемы сообщники бывшего президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии — об изменении их целевого назначения, что позволяло передать землю фирме, подконтрольной бывшему президенту», — говорится в сообщении.

Реклама

На этом участке в 2009-2011 годах построили гостинично-ресторанный комплекс, который использовался Януковичем для личных нужд.

Расследование началось в 2014 году. Сначала его вел Департамент спецрасследований ГПУ, а с ноября 2019 года дело передали в САП и НАБУ.

«Учитывая то, что все обвиняемые находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное судебное производство (in absentia)», — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 декабря 2025 года приговор Януковичу вступил в силу, а также рассказывали, в чем его обвиняли.