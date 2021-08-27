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ВАКС повторно вызывает Януковича в суд по делу о присвоении "Межигорья"

ВАКС повторно вызывает Януковича в суд по делу о присвоении "Межигорья"

УНИАН

Повестка должна быть опубликована в газете и на сайте Офиса генпрокурора.

Высший антикоррупционный суд повторно вызывает экс-президента Виктора Януковича в суд по делу о завладении резиденцией "Межигорье".

Как сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, соответствующее решение приняла 27 августа следственная судья Екатерина Широкая, пишет "Укринформ".

"Сегодня следственная судья рассмотрела ходатайство прокурора и приняла решение вызвать экс-президента в суд повторно. Следующее заседание запланировано на 4 октября на 9.30 ", — сказала Чемерис.

Отмечается, что соответствующим решением судья удовлетворила ходатайство адвоката. Повестка о вызове Януковича должна быть опубликована в газете и на сайте Офиса генпрокурора.

Напомним:

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