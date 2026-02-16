ВАКС принял решение относительно Галущенко: что решил суд

Герман Галущенко / © Суспільне

Реклама

Бывший министр энергетики Герман Галущенко останется под стражей, несмотря на частичное удовлетворение его жалобы в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) на якобы незаконное задержание.

Об этом сообщает корреспондент "Суспільного".

Галущенко задержали в ночь на 15 февраля во время попытки выехать за пределы Украины. Его сняли с поезда и доставили к следователям, которые вскоре сообщили о подозрении в деле "Мидас", связанном с хищением средств государственного предприятия "Энергоатом".

Реклама

Суд признал, что некоторые процессуальные действия при задержании могли нарушать процедуру, поэтому частично удовлетворил жалобу эксминистра. В то же время, решение о содержании под стражей оставили без изменений.

В чем обвиняют Германа Галущенко

Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 год, а с 17 июля по 19 ноября 2025 года временно был министром юстиции.

Он фигурирует в деле НАБУ "Мидас", которое касается масштабной коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, организатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич, а Галущенко якобы получал личную выгоду из-за содействия Миндичу и использования услуг, организованных им для легализации средств, полученных преступным путем через доверенное лицо министра — советника Игоря Миронюка.

После отставки министра юстиции Галущенко не появлялся в публичном пространстве, однако в ноябре проходил допрос в НАБУ, а в январе принимал участие в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, где проходил как свидетель.

Реклама

12 ноября материалы дела стали публичными, после чего его отстранили от должности министра юстиции. 14 ноября Галущенко вывели из состава СНБО, а 19 ноября Верховная Рада официально уволила его с должности.

Следствие имеет подтвержденные доказательства причастности Галущенко к преступным схемам, когда он возглавлял Министерство энергетики.