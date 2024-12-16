ВАКС снял с главы АМКУ Кириленко электронный браслет — решение суда

Высший антикоррупционный суд принял решение снять электронный браслет с главы АМКУ Павла Кириленко, подозреваемого в незаконном обогащении.

Об этом говорится в решении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Удовлетворить ходатайство частично. Изменить меру обеспечения, примененную к (Кириленко – ред.), в части возложенных на подозреваемого дополнительных обязанностей, а именно: обязанность, предусмотренная п. 2 ч. 5 ст. 194 УПК РФ, возложить на подозреваемого в такой редакции – не отлучаться за пределы Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

Напомним, семья главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко "заработала" 300 тысяч долларов США на продаже малины.

ТСН.ua исследовал дело Кириленко. В частности, стало известно, что глава АМКУ подозревается в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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