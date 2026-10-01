ВАКС утвердил соглашение с Пашинским по делу «топлива Курченко»: за решеткой не окажется никто

Реклама

Об этом сообщил Forbes Ukraine со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Пашинский признал создание преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК) и злоупотребление служебным положением с тяжелыми последствиями (ч. 2 ст. 364 УК). По условиям соглашения он передаст государству и Силам обороны 1,1 млрд грн: 600 млн грн в бюджет в течение 2,5 года, 400 млн грн фонда «Вернись живым» и 100 млн грн на оружие для ВСУ через «Сообщество Стерненко». Дополнительно штраф 850 тыс. грн и годовой запрет занимать государственные должности. Лишение свободы и конфискации имущества приговор не предусматривает. Партнер Пашинского бизнесмен Сергей Тищенко заключил такое же соглашение еще в сентябре 2025 года и получил восемь лет условно. То есть, за схему почти на миллиард гривен никто из фигурантов не сядет. «Все состоятся деньгами», — констатировал экс-замглавы Фонда госимущества Леонид Антоненко. По его подсчетам, если бы потерянные государством 817 млн грн (тогда $67 млн) в 2014 году вложили в индекс S&P 500, сегодня это было бы $315 млн, или около 14 млрд грн — более чем в десять раз больше, чем заплатит Пашинский.

Реклама

Речь идет о схеме 2014 года: около 100 тыс. тонн арестованных нефтепродуктов Курченко через ГП «Укртранснефтепродукт» продали по заниженным ценам компаниям Тищенко, которые реализовали их уже по рыночной цене. Бюджет не получил ничего, ущерб НАБУ оценивал в 967 млн грн. Пашинский годами уверял, что передал топливо на нужды армии; по данным следствия, до Минобороны дошло всего 1,6%.

Реклама

Примечательно, что за это топливо уже понес ответственность другой человек. В 2016 году Генпрокуратура обвинила эксзамглавы «Нафтогаза» Александра Кацубу в оплате якобы не существовавших нефтепродуктов Курченко. Кацуба под давлением следствия пошел на соглашение, уплатив государству 100 млн. грн.

Еще в марте 2021 года в интервью «Экономической правде» Кацуба утверждал: топливо существовало, находилось на балансе «Нафтогаза», а после Майдана его забрали «товарищи из Народного фронта» под видом национализации бензина Курченко. «Главное, что это были нефтепродукты „Нефтегаза“, а не Курченко», — говорил он. Подозрение НАБУ Пашинскому в 2024 году, а теперь и приговор ВАКС подтвердили: бензин де-факто у Нафтогаза был и именно его национализировала группа Пашинского.

Сам Кацуба отреагировал на решение суда в Facebook : «Я говорил об этом еще десять лет назад. Но тогда была другая власть, и удобного подозреваемого нашли гораздо быстрее правды. Ошибаться могут все. Даже прокуроры. Даже целое государство. Десять лет тому назад я знал, как все было. Сегодня это знают все. И мне этого достаточно.

Справка

Реклама

Сергей Пашинский (род. 1966) - народный депутат V-VIII созывов (2006-2019; БЮТ, "Батькивщина", "Народный фронт"). С 5 марта по 10 июня 2014 года - и.о. главы Администрации Президента, в 2014–2019 годах – председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. В настоящее время возглавляет Национальную ассоциацию оборонной промышленности Украины. Подозрение по делу «топлива Курченко» получил в феврале 2024 года.

Александр Кацуба (род. 1986) – в ноябре 2012 – июле 2014 года заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». В настоящее время предприниматель в сфере частной газодобычи (компания «Альфа Газ») и IT-инвестор; в 2021 году публично изложил свою версию дела о «топливо Курченко» в интервью «Экономической правде».

Новости партнеров