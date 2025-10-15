ВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Пивоварского

суд / © Pixabay

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в среду закрыл дело против бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского из-за истечения сроков давности.

Об этом сам экс-министр написал на своей странице в Facebook

Как отмечается, обвинительный акт по делу поступил в суд только в июле 2024 года, хотя расследование началось в 2016 году. Объем материалов дела составлял 80 томов.

Бывшего министра подозревали в злоупотреблении служебным положением, что, по данным следствия, нанесло государству более 30 млн долларов убытков.

Суд также снял арест с имущества Пивоварского. Полный текст постановления ВАКС планирует обнародовать 17 октября.

Суть обвинений

НАБУ и САП подозревали Пивоварского в злоупотреблении властью и служебным положением. Речь шла о приказе, изданном в 2015 году, который, по версии следствия, незаконно позволил частным компаниям получать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту «Южный» вместо того, чтобы эти средства полностью поступали государственному предприятию «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

По оценкам антикоррупционных органов, в результате этих действий государству был нанесен ущерб на сумму более 49 миллионов долларов.

Несмотря на то, что события, которые инкриминировали экс-министру, происходили в 2015 году, а расследование начали в 2016-м, подозрение Пивоварскому было объявлено только в феврале 2023 года. Обвинительный акт поступил в ВАКС только в июле 2024 года, что привело к истечению сроков, установленных Уголовным кодексом.