ВАКС заочно арестовал сына Януковича по делу о "Межигорье"

ВАКС заочно арестовал сына Януковича по делу о "Межигорье"

Суд поддержал позицию прокурора и детектива и удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения сыну експрезидента Украины Виктора Януковича Александру по делу о резиденции "Межигорье".

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"ВАКС 13 октября удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное с прокурором САП, и избрал Александру Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним:

В августе Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента беглого Виктора Януковича и его сына Александра по делу о присвоении "Межигорья".

в отношении бывшего президента беглого Виктора Януковича и его сына Александра Януковичам инкриминируют незаконное обращение комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Бывший президент-беглец и его сын нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

незаконное обращение комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Бывший президент-беглец и его сын 7 октября в этом деле Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения и самому президенту-беглецу Виктору Януковичу. Его также арестовали заочно.

Годовщина "покушения": кто попал яйцом в Януковича и где он сейчас

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку