ВАКС заочно арестовал сына Януковича по делу о "Межигорье"

Суд поддержал позицию прокурора и детектива и удовлетворил ходатайство в полном объеме.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения сыну експрезидента Украины Виктора Януковича Александру по делу о резиденции "Межигорье".
Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"ВАКС 13 октября удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное с прокурором САП, и избрал Александру Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Напомним:
- В августе Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента беглого Виктора Януковича и его сына Александра по делу о присвоении "Межигорья".
- Януковичам инкриминируют незаконное обращение комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Бывший президент-беглец и его сын нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.
- 7 октября в этом деле Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения и самому президенту-беглецу Виктору Януковичу. Его также арестовали заочно.