Валерий Дубиль: В Киеве проживает около 500 тысяч ВПЛ, большинство из них нуждаются в помощи

Встолицу с 2014 года переехали 185 тысяч ВПЛ из Крыма, Донецкой и Луганской областей. С полномасштабным вторжением оставить свои дома из-за вражеских действий и переехать в Киев были вынуждены еще более 300 тысяч украинцев из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Самой острой проблемой ВПЛ было и остается жилье.

Об этом заявил Валерий Дубиль, глава "Батькивщины" Киева, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, заместитель Юлии Тимошенко.

"Мы с командой системно общаемся с центрами ВПЛ, узнаем их потребности и помогаем с решением проблемных вопросов. В Киеве таких центров несколько. К примеру, "Я Мариуполь", где зарегистрировано более 20 тысяч переселенцев из "города Марии". Здесь горожане объединились и бок о бок выстраивают свою жизнь из чистого листа. Покинули свои дома из-за действий РФ не только обычные люди, но и настоящие профессионалы, самореализующиеся в центре. Здесь работают врачи-реабилитологи, кардиологи, терапевты, стоматологи, психологи. А также юристы, рекрутеры, швеи – есть те, кто нашел работу в других компаниях, а есть и те, кто предоставляет свои услуги на базе данного центра", — сказал Валерий Дубиль.

Он отметил, что депутаты "Батькивщины" как в Киевсовете, так и в парламенте продолжат инициировать проекты для более комфортной жизни ВПЛ.

"Больной вопрос — жилье для уязвимых категорий ВПЛ. Представим человека на пенсии с тяжелым заболеванием. Пенсия в размере 6 тыс. грн, выплаты – еще 2 тыс. грн. Аренда в самых отдаленных районах Киева стартует с 6 тыс. грн. За что покупать лекарства и еду такому человеку – вопрос риторический. Ведь в очереди на жилье ликвидаторы Чернобыльской АЭС, участники боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты и другие льготники. Суть в том, что статус ВПЛ не дает автоматической привилегии на получение социального жилья", — отметил он.

Валерий Дубиль пояснил, что работает городская бальная система, которая определяет приоритетность на получение социального жилья, однако при условии его наличия на балансе города.

"Наши люди из каждого уголка страны удивительны! Все, абсолютно все заслуживают достойной жизни и наша задача продолжать заботиться о тех, кто больше всего пострадал из-за действий страны-террориста", — добавил Валерий Дубиль.