"Вам придется посылать в бой собственные войска": Ермак назвал единственный путь предотвратить мировую войну

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что попытки умиротворить агрессора всегда контрпродуктивны, поскольку он воспринимает стремление к миру, как проявление слабости, и требует большего после каждой уступки. Поэтому существует только один путь предотвратить мировую войну – помочь Украине победить в войне с Россией.

Глава ОП напомнил, что в этой войне уже погибли десятки тысяч человек, миллионы были вынуждены бежать.

Об этом Ермак сказал во время виртуального выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 24 мая, пишет "Укринформ".

Он продолжил, что никто и никуда не может уйти от преступлений, которые российские военные совершили в Буче, Мариуполе, Чернигове и в десятках других украинских городов. Даже в этих условиях Украина иногда слышит призывы пойти на уступки агрессору.

"Мы продолжаем слышать призывы к капитуляции во имя мира в Европе. Некоторые из наших партнеров предлагают нам дать агрессору возможность сохранить лицо, предлагают переговоры вокруг так называемых территориальных споров. Но как это возможно, когда Россия демонстрирует намерение разрушить Украину и называет украинцев "неправильными россиянами"? Как кто-то может ожидать такого, учитывая многочисленные доказательства актов геноцида, которые были совершены против украинцев российскими войсками?" – заявил Ермак.

Поэтому, заметил он, немедленная цель Украины – остановить жестокую агрессию России и обеспечить полный вывод ее войск со своей территории.

Глава ОП отметил, что, как учит история, попытки умиротворить агрессора всегда являются контрпродуктивными, поскольку агрессор всегда воспринимает стремление к миру, как проявление слабости, и требует большего после каждой уступки.

"Существует только один путь для того, чтобы избежать эскалации этой войны в континентальную или даже в мировую. Помогите Украине победить. Сейчас вы не участвуете в этой войне. Просто помогите нам это сделать, иначе завтра вам придется посылать в бой собственные войска", – предостерег глава ОП, обращаясь к участникам форума.

"Ваша помощь Украине является путем баланса между политикой ценностей и "реальной политикой". Это путь послать четкий сигнал всем потенциальным и будущим агрессорам, что их действия не останутся безнаказанными", — подчеркнул Ермак.

Напомним, глава ОП в этот же день заявил, что для освобождения территорий от оккупантов Украине нужно больше оружия и более жесткие санкции против России.

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