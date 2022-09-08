"Вам здесь не рады": страны Балтии и Польша закрывают въезд российским туристам

С 19 сентября русским туристам закрывают въезд в Эстонию. Аналогичный шаг сделают Польша и другие страны Балтии.

Страны Балтии и Польша намерены ввести жесткие ограничения на въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами независимо от того, в какой стране они выданы.

Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет ERR.

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Сегодня мы вместе с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши сделаем заявление на этот счет. Мы уже оценили это как необходимость", – заявила Каллас.

Она объяснила, что одной из причин ограничения въезда российских туристов есть вопросы безопасности. Она отметила, что Эстония не может контролировать всех прибывающих, поскольку авиасообщение было приостановлено из-за введенных против России санкций, а на пограничные с Россией страны легла очень большая нагрузка.

Также глава правительства Эстонии отметила, что ограничения должны предусматривать исключения для посещающих членов семьи, диссидентов и тех, кто имеет вид на жительство.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что въезд в его страну российским туристам закроют 19 сентября.

"В ночь с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу", – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу также отметил, что аналогичный шаг сделают и другие страны Балтии.

"Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вам здесь не рады!", — обратился он к гражданам РФ.

Напомним, накануне глава МИД Латвии сообщил, что Литва, Латвия и Эстония договорились существенно ограничить въезд россиянам, имеющим шенгенские визы ЕС.

Также отметим, что Еврокомиссия согласовала предложение о полной остановке упрощенного визового режима с РФ. Теперь его должен утвердить Европейский совет.

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