"Вас будут выбивать по одному": Зеленский обратился к власти РФ в контексте ее поражения в Лимане

Пока россияне не решат проблему "с тем одним", их будут делать козлами-отпущениями в поражениях на войне, сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским властям с предупреждением, что каждого в РФ могут сделать виновным в провалах на фронте, если они не решат проблему с президентом Владимиром Путиным.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 1 октября, комментируя заход ВСУ в Лиман и бегство оттуда оккупантов.

"Они там начали уже кусать друг друга, ищут виновных. Обвиняют в провалах каких-то генералов. Это первый звоночек, который стоит услышать на всех уровнях российской власти", — заметил президент.

"Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война является исторической ошибкой для России", – обратился к представителям власти РФ Зеленский.

Напомним, 1 октября украинские войска зашли в Лиман Донецкой области и развернули там украинский флаг.

Как сообщили официально в ВСУ, сейчас за город идут бои.

Немало проблем оккупантов в Лимане даже признали в Минобороны РФ. Там заявили, что российское командование было вынуждено увести войска на "более выгодные позиции".

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