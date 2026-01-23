"Ваш хозяин в Москве не протянет 100 лет": Сибига жестко ответил на заявление Орбана

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктор Орбан относительно перспектив членства Украины в Европейском Союзе.

Соответствующее заявление глава МИД Украины написал в соцсети X.

Комментируя слова Орбана о том, что в Венгрии якобы не будет парламента, который в течение ближайших 100 лет поддержал бы вступление Украины в Европейский Союз, Сибига назвал такой план обреченным.

«Этот план обречен на провал, господин Премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет, даже если бы вы были готовы отдать ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в Верховной Раде Украины, чтобы помнить вашу ложь следующие 100 лет», — отметил глава МИД.

Ранее Орбан публично заявил, что в течение следующих 100 лет ни один венгерский парламент не поддержит членство Украины в ЕС.

«Я не думаю, что в Венгрии в течение следующих ста лет найдется парламент, который проголосует за вступление Украины в Европейский Союз», — заявил Орбан.