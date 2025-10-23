ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1261
Время на прочтение
1 мин

"Ваша территория на вашу территорию": Зеленский ответил, согласится ли на обмен земель

Зеленский объяснил, почему предложение Путина о выходе из Донбасса — это не обмен, а потеря суверенитета.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский прокомментировал предложение диктатора Путина, которое передал спецпосланник Трампа Уиткофф, о выходе ВСУ из Донбасса в обмен на часть других украинских территорий.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

Зеленский назвал этот вопрос сложным. Он объяснил, что с пониманием ставится, когда партнеры Украины называют это предложение Путина «обменом территориями».

«Это не обмен, когда вы обмениваете вашу территорию на вашу территорию. Это не обмен, когда вы обмениваете „ничего“ на вашу территорию. Это просто чьи-то желания. Россияне получат какую-то дополнительную землю, если вы выйдете со своей территории. Это не обмен. Я не понимаю, что это такое», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что речь идет прежде всего не только о территории, но и о суверенитете Украины.

«Это неприемлемо», — подытожил президент.

Напомним, что по информации The Financial Times, на переговорах в Белом доме Трамп с бранью потребовал от Зеленского сдать Донетчину, угрожая «уничтожением».

Дата публикации
Количество просмотров
1261
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie