"Спасайте своих сыновей от войны": Зеленский обратился к россиянам

Украина никогда не угрожала безопасности РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения, которое было приурочено месяцу от начала войны России с Украиной, обратился к гражданам РФ.

Об этом сообщает Офис президента.

"Уверен, что среди вас много тех, кому политика вашего государства противна, кого уже просто тошнит от что вы видите по телевизору, от того, как вам врут ваши же пропагандисты в Интернете, пропагандисты, которые оплачиваются из ваших же налогов и врут о войне, которая оплачивается из ваших же налогов, которая делает беднее всех граждан России, каждый день, все больше и больше", - сказал украинский президент.

"Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы делать вас беднее, чтобы изолировать вас от мира, чтобы вас было легче контролировать, проще отправлять на войну умирать. Украина никогда не угрожала безопасности РФ, даже сейчас мы делаем все для того, чтобы вернуть мир на свою землю, не на вашу, на нашу землю, для своих людей. Мы делаем все, чтобы закончить эту войну, и когда у нас это получится, а это будет непременно, вы будете уверены как минимум в одном - ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю, на нашу территорию", - добавил он.

"Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это", - резюмировал Зеленский.

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