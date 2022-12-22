"Ваши деньги – это не благотворительность": Зеленский обратил внимание США на новую опасность

Зеленский считает, что РФ и Иран могут атаковать другие страны.

Президент Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты продолжать поддерживать Украину в борьбе за свою независимость и свободу.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления в Конгрессе.

"Ваши деньги – это не благотворительность. Это инвестиция в глобальную безопасность и демократию, к которой мы относимся наиболее ответственно", – считает Зеленский.

По его словам, хотя помощь идет на пользу Украине, она также в интересах США и других западных союзников. В частности, Зеленский обратил внимание, что Россия нашла себе нового опасного союзника – Иран.

"Иранские смертоносные беспилотники, отправленные в Россию сотнями и сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист нашел другого. Это лишь вопрос времени, когда они будут атаковать других ваших союзников, если мы не остановим их сейчас. Мы должны это сделать", – сказал он.

Президент подчеркнул, что поддержка США имеет решающее значение для Украины. Зеленский заверил, что не просит американцев воевать на украинской земле. По его словам, украинские солдаты справятся с управлением американской техникой.

Напомним, что президента Зеленского встретили в Конгрессе громкими аплодисментами. В своем выступлении он сказал, что в следующем году в войне с Россией наступит перелом.

Также глава государства заверил Конгресс, что Украина не сдастся и рассказал, как украинцы будут праздновать Рождество. Президент призвал Конгресс привлечь Россию к ответственности и ввести дополнительные санкции.

В завершение он подарил Конгрессу США боевое знамя от защитников Бахмута.