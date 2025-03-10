Вашингтон и Лондон согласовывают позиции по Украине: о чем говорили Трамп и Стармер

Стармер отметил важность скорейшего возобновления обмена разведывательными данными между США и Украиной.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор 10 марта. Главными темами стали ситуация в Украине и предстоящие переговоры между американской и украинской делегациями в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Sky News.

По информации Даунинг-стрит, телефонный разговор длился 20 минут. Как отметил представитель британского премьера, Стармер отметил важность скорейшего возобновления обмена разведывательными данными между США и Украиной после встречи в Саудовской Аравии.

"Премьер-министр выразил надежду на то, что переговоры принесут положительный результат, который позволит возобновить помощь США и обмен разведывательной информацией", – сообщили в правительстве Британии.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы экономического соглашения, переговоры по которому продолжаются после предварительных консультаций в Белом доме. Трамп и Стармер отметили прогресс в этом направлении и договорились поддерживать связь.

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Также стало известно, что британские чиновники общались с украинскими коллегами на фоне новой волны масштабных российских атак на Украину.

Напомним, что сегодня, 10 марта, президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию.

Со своей стороны представитель президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина и США обсудят территориальные вопросы.

Как пишет Reuters, в Саудовской Аравии США будут выяснять, готова ли Украина к уступкам ради мира.