Вашингтон и Москва могут наладить экономические отношения после окончания войны в Украине

США и Россия могут наладить экономические отношения после окончания войны в Украине.

Об американском президенте Дональде Трампе заявил в эфире Fox News после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным об Украине.

"Россия владеет ресурсами, которые нужны США" — убежден Трамп. Речь идет о возможности приобретения редкоземельных металлов.

Также США намерены развивать дружеские отношения как с Россией, так и с Китаем.

К тому же, президент США назвал правдой то, что США хотят улучшения отношений с Россией.

Добавим, что 18 марта 2025 г. состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился около двух часов.

Напомним, что ранее Трамп заверил, что не общался с Путиным о прекращении помощи Украине. Мол, прекращение помощи Украине — это не та тема, которая фигурировала в разговоре президентов обоих государств.

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