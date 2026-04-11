Вашингтон и Тегеран сели за стол переговоров: кто вошел в состав делегаций
В столице Пакистана стартовали трехсторонние переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке начался новый этап дипломатического урегулирования. Американская и иранская делегации встретились в столице Пакистана Исламабаде для обсуждения путей прекращения конфликта.
О старте переговорного процесса в формате лицом к лицу и составе дипломатических миссий сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.
Трехсторонние переговоры при посредничестве Пакистана
Встреча делегаций США и Ирана в Исламабаде является первым прямым контактом сторон после начала обострения ситуации на Ближнем Востоке. Пакистан в ходе этих переговоров играет ключевую роль официального посредника.
Обе стороны подошли к встрече максимально серьезно, привлекая должностных лиц наивысшего ранга. Вашингтон специально привез в столицу Пакистана «полный набор американских экспертов по соответствующим предметным отраслям», а также задействовал дополнительных специалистов, поддерживающих дистанционно переговоры из Вашингтона.
Состав переговорных делегаций США и Ирана
Американскую миссию на переговорах возглавляет вице-президент страны Джей Ди Вэнс. Вместе с ним в Пакистан прибыли спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Согласно списку Белого дома, в работе также активно участвуют два главных советника Венса: советник по национальной безопасности Эндрю Бейкер и специальный советник по делам Азии Майкл Вэнс.
С иранской стороны в Исламабад прибыла масштабная делегация, насчитывающая 71 человек. Как сообщают государственные иранские СМИ, в ее состав вошли не только официальные переговорщики и эксперты, но и представители прессы и большая группа сотрудников службы безопасности.
Война в Иране — последние новости
На фоне начала дипломатического диалога президент США Дональд Трамп сделал несколько резонансных заявлений в своей соцсети Truth Social. Он утверждает, что американские военные нанесли сокрушительный удар по военной мощи Тегерана.
«Соединенные Штаты полностью уничтожили армию Ирана, включая весь их флот и воздушные силы и все остальное. Их руководство мертвое», — отметил Трамп.
Кроме того, президент США объявил о старте масштабной операции по разминированию Ормузского пролива. По его словам, американская сторона уже расчищает акваторию для восстановления безопасного судоходства в интересах всего мира, в том числе стран Европы и Азии. Трамп также подверг критике союзников за нежелание выполнять эту работу самостоятельно.
Примечательно, что 11 апреля американские военные корабли впервые с начала конфликта прошли через Ормузский пролив. По словам Трампа, стратегический водный путь в скором времени будет полностью открыт, а пустые танкеры уже меняют маршруты и направляются в США под загрузку нефтью.