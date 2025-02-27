Вашингтон ищет путь к ослаблению тандема Путина и Си – Рубио о стратегии США

Рубио признал, что полностью разорвать связи между двумя авторитарными режимами вряд ли удастся, однако Вашингтон попытается создать условия, при которых их альянс будет менее крепким.

Вашингтон стремится снизить влияние Китая на Россию, но делает это осторожно, чтобы не спровоцировать конфликт между двумя ядерными государствами.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, наметив стратегию по управлению отношениями между Москвой и Пекином, передаёт Bloomberg.

Рубио признал, что полностью разорвать связи между двумя авторитарными режимами вряд ли удастся, однако Вашингтон попытается создать условия, при которых их альянс будет менее крепким.

"Я не думаю, что мы сможем полностью оторвать Россию от Китая. Но также не считаю, что их сближение полезно для глобальной стабильности, поскольку обе страны являются ядерными державами", – сказал он в интервью Breitbart News.

Пытается ли США повторить "ход Никсона"?

В некоторых кругах политические шаги Дональда Трампа в отношении России рассматривают как попытку использовать тактику "обратного Никсона". В 1972 году тогдашний президент США Ричард Никсон исторически укрепил отношения с Китаем, тем самым изолировав Советский Союз.

Россия и Китай официально объявили о "безграничной дружбе" незадолго до полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. С тех пор они выступают единым фронтом против США и Запада.

Хотя Пекин поддерживает контакты с Вашингтоном по поводу войны в Украине, неизвестно, как именно такая дипломатическая активность повлияет на стратегическое партнерство между Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным.

Реакция Китая

В ответ на заявления госсекретаря Рубио представитель МИД Китая Линь Цзянь подчеркнул, что американские попытки посеять раздор между Пекином и Москвой обречены на провал.

"Китай и Россия имеют долгосрочные стратегии развития, и вне зависимости от изменений в международном ландшафте наши отношения будут развиваться в собственном темпе", – сказал он на брифинге в Пекине.

Почему США боятся сближения России и Китая?

По словам Рубио, слишком тесные отношения между Пекином и Москвой могут создать серьезные вызовы Вашингтону.

"Если Россия станет постоянным младшим партнером Китая, то получим ситуацию, когда два ядерных государства будут действовать вместе против США. Это будет серьезная угроза", – заявил он.

Госсекретарь подчеркнул, что санкции против России лишили ее доступа на западные рынки и заставили искать экономическое спасение в Китае. Теперь Москва в значительной степени зависит от Пекина, как в финансовой, так и в дипломатической плоскости.

"Если Россия захочет возобновить отношения с США, она просто не сможет этого сделать, поскольку будет полностью зависеть от Китая", — пояснил Рубио.

Трамп, Путин и Си: что дальше?

В последнее время Дональд Трамп существенно изменил тон своей политики по России, инициировав переговоры с Путиным без привлечения других международных партнеров. Это вызвало беспокойство среди европейских союзников.

В то же время Си Цзиньпин выразил поддержку "положительным усилиям" Москвы по урегулированию войны в Украине. Оба лидера также подтвердили планы на взаимные визиты в этом году.

Еще одним шагом, который может повлиять на международный порядок, стало предложение Трампа провести трехстороннюю встречу между ним, Путиным и Си.

Рубио подытожил, что США должны искать баланс в отношениях с обоими государствами, ведь это крупные ядерные страны, которые могут влиять на глобальную безопасность.

"Сегодня мы потеряли понимание того, что дипломатия требует зрелости и здравого смысла", – резюмировал госсекретарь.

Напомним, возвращение президента Дональда Трампа в Белый дом принесло Пекину много неприятных сюрпризов. Больше всего КНР волнуют заявления о возобновлении экономического сотрудничества между РФ и США, в частности – разработку полезных ископаемых в российской Арктике.