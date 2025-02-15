Вашингтон изменяет подход к войне в Украине: что сказал Келлог в Мюнхене

По словам Келлога, у Дональда Трампа другое видение войны.

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что администрация Дональда Трампа достигла большего в вопросе урегулирования войны в Украине, чем команда Джо Байдена за три года его президентства.

Об этом он заявил на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

“Президент Трамп менее 30 дней в офисе. И за это время мы достигли большего, чем предыдущая администрация за три года”, – сказал Келлог.

По его словам, Трамп имеет другой подход к вопросу завершения войны:

“Когда было сказано, что нужно сделать все, чтобы завершить войну, Трамп несколько иначе на это смотрит. Он смотрит с точки зрения гуманности человека”, – отметил спецпредставитель.

Он не уточнил, какие именно шаги предприняла администрация Трампа, но подчеркнул, что подход США к урегулированию конфликта изменяется.

Ранее Трамп заявлял, что готов "остановить войну" между Украиной и Россией за 24 часа, однако не раскрывал детали своего плана.

Напомним, Кит Келлог считает, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны провести прямые переговоры . Обе стороны должны быть готовы к определенным уступкам.

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