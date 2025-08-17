Вашингтон между прекращением огня и "быстрым соглашением": Рубио ответил, чего стремятся в США

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не исключает возможности прекращения огня в Украине в рамках более широкого мирного соглашения с Россией. По его словам, дополнительные санкции вряд ли заставят Владимира Путина пойти на уступки, так что главный акцент делается на дипломатии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время эфира программы Meet the Press на NBC Рубио подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать разработку договоренности, которая будет включать как определение линий границы, так и признание Россией суверенитета Украины.

Реклама

Параллельно отправившийся на саммит с Путиным Дональд Трамп заявил о желании не только добиться прекращения огня, но и выйти на окончательное урегулирование войны. В комментарии Fox News после встречи он отметил, что призвал бы президента Владимира Зеленского заключить соглашение с Москвой.

"Полное мирное соглашение - это лучший способ положить конец войне сейчас, даже если для этого придется временно согласиться на прекращение огня", - сказал Рубио.

В то же время, он признал, что Россия пока не демонстрирует готовности.

В понедельник в Вашингтоне состоятся новые переговоры с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров, стремящихся поддержать Украину на фоне растущего давления со стороны США.

Реклама

Рубио подтвердил, что действующие санкции против России не были ослаблены и остаются в силе. В то же время он не исключил ужесточения ограничений, если переговоры зайдут в тупик: "Только как президент решит сделать эти шаги, все разговоры остановятся".

По словам госсекретаря, для завершения войны неизбежно взаимодействие с Россией, "каким бы неприятным оно ни казалось".

В то же время на прямой вопрос, ведутся ли переговоры о прекращении огня, Рубио ответил: Нет, не ведутся, но добавил: Давайте будем откровенными — это не наша война.

Ранее Зеленский прокомментировал требования Трампа, заявив, что Украина не торгует своими территориями.