Вашингтон отреагировал на коррупционный скандал в Украине: "Приветствуем решительные действия президента Зеленского"

В Соединенных Штатах Америки заявляют, что последние коррупционные скандалы в Украине не связаны с многомиллиардной военной и гуманитарной помощью от Вашингтона. Белый дом поддерживает решительность президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

"Мы очень серьезно относимся к нашей ответственности за обеспечение надлежащего надзора за всеми формами американской помощи, которую мы оказываем Украине... Администрации Байдена неизвестно о каких-либо злоупотреблениях с помощью США", — сказал Прайс, комментируя отставку заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова на фоне скандала о закупке питания Минобороны якобы по завышенным ценам.

По его словам, США внимательно следят за тем, чтобы помощь использовали по назначению. Также Вашингтон активно взаимодействует с украинским правительством по подотчетности, заверил Прайс.

"Мы приветствуем скорые и решительные действия президента Зеленского, а также бдительность украинского гражданского общества и СМИ в борьбе с коррупцией, в обеспечении эффективного мониторинга и подотчетности государственных закупок, а также в привлечении к ответственности лиц, занимающих государственные должности, когда они не выполняют положенные" на них обязательства", — представитель Госдепа.

Скандал с закупкой питания для ВСУ

На днях в СМИ появилась информация, что чиновники Министерства обороны закупают пищевые продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. В материале говорилось, что министерство подписало соглашение на 13 миллиардов гривен с компанией с уставным капиталом в тысячу гривен, использовав его как фирму-"прокладку".

В Минобороны назвали материал издания "ложью и манипуляцией". Министр обороны Алексей Резников пообещал подробно проверить все. По его словам, Минобороны заключило контракты с 8 поставщиками на обеспечение услуги питания.

В НАБУ заявили, что расследуют закупку продуктов питания для ВСУ на сумму более 13 млрд. грн. Подробности расследования не озвучивают, подчеркнув, что данная информация засекречена.

После скандала заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Глава Минобороны поддержал просьбу.

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