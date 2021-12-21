Вашингтон подтвердил право Украины на вступление в НАТО: детали

Вашингтон подтвердил право Украины на вступление в НАТО: детали

Соединенные Штаты заявляли об этом и раньше, и подобная позиция остается неизменной.

США заявили, что право Украины определять свои перспективы членства в НАТО, а также решения стран Альянса о его расширении, отвечают основам европейской безопасности.

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.

"Видение президента и администрации (США – ред.) заключается в том, что право суверенных государств выбирать пути партнерства и союзничества в альянсах является ключевым принципом европейской безопасности", — сказала Псаки.

По ее словам, Соединенные Штаты Америки заявляли об этом и раньше, и подобная позиция остается неизменной.

"Мы поддерживаем стремление стран присоединяться к НАТО и выполнять конкретные требования. Относительно отношений НАТО с Украиной этот вопрос должны определять только Украина и 30 союзников по Альянсу", — отметила представитель Белого дома.

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