Вашингтон раскритиковал "мирные предложения" Китая: могут подыгрывать Москве

В частности, разрешить Москве подготовиться, чтобы снова атаковать Украину.

В Вашингтоне заявили, что не примут "мирных предложений" Китая или других стран по войне, которые могут подыгрывать Кремлю и снова атаковать Украину.

Об этом сообщил представителя Госдепа Ведант Патель во время брифинга.

Дипломат подчеркнул, что США не примут предложения, которое позволит россиянам собрать новые силы и начать новое наступление.

"Важно помнить, что когда дело доходит до предполагаемого "мирного предложения" КНР, это в конечном счете зависит от Украины", — сказал он.

Кроме того, Патель прокомментировал приглашение президента Владимира Зеленского для лидера Китая Си Цзиньпина. По его словам, Вашингтон приветствует любую страну, которая "может сыграть конструктивную роль".

"Мирный план" Китая

Перед годовщиной вторжения в Украину КНР показала свой "мирный план" по окончании войны по 12 принципам. Само слово "война" в документе не упоминается: в английской версии авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".

Советник ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что 12 пунктов "мирного плана" Пекина противоречивы. По его словам, план не может строиться на удовлетворении интересов агрессора, а начинаться с обязательного вывода российских войск из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал: "Есть пункты, которые мне понятны, есть мнения, с которыми не согласен, как и весь мир. Но, тем не менее, это уже что-то".

В свою очередь Владимир Путин заявил, что "мирный план" Китая может быть взят за основу для заключения будущего мирного договора с Украиной. Диктатор уверен, что Киев и западные союзники со временем согласятся на такое предложение.

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