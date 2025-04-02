Вашингтон временно снял санкции с приближенного к Путину чиновника. / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа согласилась временно снять санкции с российского чиновника Кирилла Дмитриева — близкого советника Владимира Путина и главы Российского фонда прямых инвестиций. Это решение позволило Дмитриеву прибыть в США для участия в дипломатических переговорах по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что Дмитриев уже на этой неделе посетит Вашингтон для встречи со Стивом Виткоффом, ключевым представителем новой администрации. Это будет первый визит российского чиновника в столицу США с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году — и в то же время, один из самых выразительных сигналов о размораживании контактов между Москвой и Вашингтоном после возвращения Трампа к власти.

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По данным источников CNN, визит стал возможным после того, как Госдепартамент инициировал выдачу визы Дмитриеву, а Министерство финансов согласовало временное снятие ограничений. В ведомствах публично не комментируют эти решения, ссылаясь на конфиденциальность визовых процедур.

Дмитриев в феврале уже участвовал в неформальных переговорах с западными представителями в Эр-Рияде, а также помогал в увольнении американца Марка Фогеля, осужденного в России, что в администрации Трампа считают жестом доброй воли со стороны Кремля.

Ранее, в 2022 году, Министерство финансов США ввело санкции против Дмитриева, назвав его ключевым финансовым инструментом Путина для привлечения иностранных инвестиций, в том числе из США. Пока же в Белом доме демонстрируют готовность к осторожному пересмотру подходов — по крайней мере, в части персональных санкций — для попыток дипломатического прорыва.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.