Вашингтон засекретил новый мирный план даже от ЕС — Politico
По информации издания, США «отстранили» Европу от украинского мирного плана.
Содержание новой версии мирного плана относительно Украины держат в секрете даже от ЕС.
Об этом пишет Politico.
Издание напомнило слова президента Владимира Зеленского, что переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану будут продолжаться в выходные. Однако европейские чиновники остаются в основном в неведении относительно последних изменений в документе.
Высокопоставленный дипломат ЕС рассказал, что последняя версия тщательно скрывается во избежание повторения «слива» и ажиотажа после утечки 28-пунктного плана Дональда Трампа на прошлой неделе.
«Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Никто из нас не располагает такой информацией», — отметил дипломат.
Напомним, что в Белом доме заявили о сдвигах в подготовке «мирного плана».