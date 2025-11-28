Детали нового мирного плана Украины держат в тайне / © ТСН.ua

Содержание новой версии мирного плана относительно Украины держат в секрете даже от ЕС.

Об этом пишет Politico.

Издание напомнило слова президента Владимира Зеленского, что переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану будут продолжаться в выходные. Однако европейские чиновники остаются в основном в неведении относительно последних изменений в документе.

Высокопоставленный дипломат ЕС рассказал, что последняя версия тщательно скрывается во избежание повторения «слива» и ажиотажа после утечки 28-пунктного плана Дональда Трампа на прошлой неделе.

«Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Никто из нас не располагает такой информацией», — отметил дипломат.

Напомним, что в Белом доме заявили о сдвигах в подготовке «мирного плана».