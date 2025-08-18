В США сказали, какого шага ждут от Зеленского на встрече с Трампом

Флаги Украины и США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Администрация Белого дома рассчитывает получить от Украины свои предложения в ответ на позицию, которую ранее озвучила Россия во время переговоров на Аляске.

Об этом сообщил посол США при НАТО Мэттью Витакер в эфире телеканала Fox News.

По словам Витакера, сейчас именно президент США Дональд Трамп играет роль ключевого посредника в диалоге между Киевом и Москвой. Он уже добился того, чтобы стороны сели за стол переговоров, однако дальнейший прогресс, подчеркнул посол, будет зависеть от готовности обоих участников двигаться к компромиссу.

Реклама

"Если президент Владимир Зеленский и его команда приедут в Белый дом с предложением или контрпредложением на то, что Россия выдвинула на Аляске, это станет важным следующим шагом в процессе", - подчеркнул Витакер.

Ранее Financial Times писал, что целью президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой США Дональдом Трампом будет установление продуктивного процесса мирного урегулирования без давления на Украину с целью выполнения невыполнимых шагов, таких как вывод войск из Донецка и Луганска. Ради этого украинский лидер готов пойти на удобный компромисс по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы.