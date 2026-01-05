- Дата публикации
Василий Малюк больше не глава СБУ — Зеленский
Зеленский встретился с Василием Малюком и поблагодарил его за боевую работу.
Сегодня, 5 января, глава СБУ Василий Малюк ушел в отставку.
О своем решении он сообщил в Телеграм.
«Ухожу с поста главы Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб. Уверен, что сильная и современная спецслужба — залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его», — написал он.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что встретился с Малюком — у них был разговор.
«Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Предстоит больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ», — говорится в сообщении президента.
Вместо Малюка возглавлять СБУ назначили главу спецподразделения «Альфа» генерал-майора Евгения Хмару.
Чем отметился Василий Малюк в должности главы СБУ. Результаты говорят сами за себя:
Спецоперация СБУ «Паутина» — поражен 41 самолет стратегической авиации РФ
Три удара по Крымскому мосту в 2022, 2023 и 2025 годах
Изобретение морских дронов «Sea Baby» и поражение ими 14 кораблей РФ
Ликвидация военных преступников и топ-изменников: Игоря Кирилова (Генерал Самокат), Ильи Кивы, Владлена Татарского, Армена Саркисяна, Валерия Транковского и других
Системное разрушение дальнобойными дронами нефтяной отрасли РФ
Разоблачение «агентов ФСБ в рясах» — более 180 уголовных дел в отношении представителей УПЦ МП
Ликвидация 128 агентурных сетей и вручение 3800 подозрений за госпредательство
Самоочистка Службы от «крыс» и российских агентов
Проведение боевых операций, изменивших ход войны (участие в боях на Киевщине, Житомирщине, Харьковщине, Херсонщине, Курщине, освобождение острова Змеиный)
