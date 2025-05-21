Папа Римский Лев XIV, возможно, готов принять участие в мирных переговорах / © Vatican News

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Не исключено, что Папа Римский Лев XIV предложил провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Ватикане, но пока ни сам Папа, ни представители Ватикана не делали таких публичных заявлений, поэтому перспектива мирных переговоров в Ватикане остается неясной.

Об этом пишет Reuters.

Провести мирные переговоры между Украиной и Россией в Ватикане предложил президент США Дональд Трамп. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник, 20 мая, заявила, что Папа Римский подтвердил свою готовность провести переговоры во время телефонного разговора, но пресс-служба Ватикана отказалась комментировать эту информацию.

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Профессор Массимо Фаджиоли из университета Вилланова в Пенсильвании предположил, что Ватикан опасается попыток политизировать процесс смены понтифика.

«Интересно отметить, что пока процесс передачи власти Папы еще продолжается… главы правительств разных стран, включая Италию, пытаются оказать давление на Ватикан, чтобы он принял участие в мирных переговорах, которые за последние три года ни к чему не привели», — сказал Фаджиоли.

Один из чиновников Ватикана, говоривший с журналистами на условиях анонимности, сообщил, что Святой Престол придерживается общей политики открытости для проведения переговоров с целью прекращения любого глобального конфликта. Однако Ватикан осторожен и не демонстрирует чрезмерного рвения, чтобы не показаться предвзятым по отношению к одной из воюющих сторон.

Авторы статьи отмечают, что Ватикан, имеющий посольства во многих мировых столицах, часто играет роль посредника в конфликтах, но обычно предпочитает избегать освещения в прессе и действует за кулисами.

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Напомним, Трамп сделал странное заявление о завершении войны в Украине. Президент США сообщил о положительных последствиях его разговора с российским диктатором.