Важная дипломатическая победа: Кипр не будет блокировать отключение РФ от SWIFT

Важная дипломатическая победа: Кипр не будет блокировать отключение РФ от SWIFT

Украинская дипломатия продолжает работу.

Кипр заявил, что не будет блокировать отключение России от SWIFT.

О важной дипломатической победе сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", — написал он.

Напомним, что президентом Франции Эммануэль Макрон поддержал персональные санкции для Путина и отключение государства-агрессора от SWIFT.

Италия также поддержит отключение России от SWIFT.