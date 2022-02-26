Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Важная дипломатическая победа: Кипр не будет блокировать отключение РФ от SWIFT

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Важная дипломатическая победа: Кипр не будет блокировать отключение РФ от SWIFT

Associated Press

Украинская дипломатия продолжает работу.

Кипр заявил, что не будет блокировать отключение России от SWIFT.

О важной дипломатической победе сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", — написал он.

Напомним, что президентом Франции Эммануэль Макрон поддержал персональные санкции для Путина и отключение государства-агрессора от SWIFT.

Италия также поддержит отключение России от SWIFT.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация