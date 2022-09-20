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Важная для Украины неделя на Генассамблее ООН и нюансы вакцинации от ковида: главные новости ночи 20 сентября

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Важная для Украины неделя на Генассамблее ООН и нюансы вакцинации от ковида: главные новости ночи 20 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 20 сентября:

  • Министры иностранных дел ЕС на встрече перед началом Генассамблеи ООН пообщаются о действиях России против Украины. Читать дальше –>
  • Украинская делегация на Генассамблее ООН будет призывать к созданию спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступления агрессии и о механизме возмещения ущерба, нанесенного стране войной. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Читать дальше –>
  • В Украину доставили 400 тысяч доз вакцины Comirnaty/Pfizer. Читать дальше –>
  • Последнее важное изменение в Украине – разрешение вакцинации детей 5-11 лет против COVID-19. Читать дальше –>
  • В Минздраве напомнили о необходимости защитить себя и родных от COVID-19 перед эпидемическим сезоном. Читать дальше –>

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