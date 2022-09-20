Важная для Украины неделя на Генассамблее ООН и нюансы вакцинации от ковида: главные новости ночи 20 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 20 сентября:
- Министры иностранных дел ЕС на встрече перед началом Генассамблеи ООН пообщаются о действиях России против Украины. Читать дальше –>
- Украинская делегация на Генассамблее ООН будет призывать к созданию спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступления агрессии и о механизме возмещения ущерба, нанесенного стране войной. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Читать дальше –>
- В Украину доставили 400 тысяч доз вакцины Comirnaty/Pfizer. Читать дальше –>
- Последнее важное изменение в Украине – разрешение вакцинации детей 5-11 лет против COVID-19. Читать дальше –>
- В Минздраве напомнили о необходимости защитить себя и родных от COVID-19 перед эпидемическим сезоном. Читать дальше –>
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