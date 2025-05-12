«Важная встреча»: Трамп рассказал, чего ожидает от переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вероятная встреча между Украиной и Россией 15 мая в Турции «очень важна», и надеется, что ее результаты будут положительными.

Об этом глава Белого дома сказал во время пресс-конференции в понедельник, 12 мая.

«Я думаю, что из этой встречи могут получиться хорошие вещи. Я настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Следует остановить ужасное кровопролитие», — отметил Трамп.

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Напомним, что российский диктатор Путин отверг предложение о перемирии и заявил, что нужно вернуться к переговорам в так называемом «стамбульском формате». Эти переговоры он назначил на четверг, 15 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.

Президент Зеленский согласился на переговоры в Стамбуле и заявил, что надеется на личную встречу с Путиным в Турции.

В то же время аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк сомневается, что Путин лично полетит в Турцию.

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