Важно поддержать Украину и помочь ей отразить империалистическое нападение – Шольц

Важно поддержать Украину и помочь ей отразить "это империалистическое нападение".

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц пообещал это землякам во время "Диалога с гражданами", — пишет Укринформ.

Он принял решение уйти от многолетней политики федерального правительства не поставлять оружие в кризисные регионы. При этом Германия "никогда не будет делать односторонних шагов, всегда ориентируясь на то, что делают союзники" и будет действовать "взвешенно и осторожно".

На основании этого Украине были переданы системы противотанковой защиты, ПВО, боеприпасы.

"Были поставлены и будут поставляться очень современные системы", — заметил глава правительства ФРГ, вспомнив Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные танки Gepard, радары, систему IRIS-T, которой пока нет даже на вооружении Бундесвера, "и с помощью которой можно защитить такой город как Одесса».

Комментируя предложения некоторых государств запретить выдачу россиянам туристических виз, канцлер повторил свою позицию – он не поддерживает этого, ведь «это война Путина», а по всем россиянам, мол, «не надо делать такого обобщения».

В то же время Путин считает демократию и свободу «заразным вирусом», который очень опасен для него. Путин вредит собственному народу. Для нормализации отношений нужно, чтобы российские власти признали, что они не имеют права навязывать свою волю, свой «мир» Украине.

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