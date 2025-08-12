Важное поле битвы, где Путин сейчас побеждает: Sky News о саммите на Аляске

Владимир Путин. / © Associated Press

Саммит на Аляске с участием президента США Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина является "очень важным полем битвы" для Украины и Европы. Для диктатора Кремля - это лишь "большая и огромная победа".

Об этом заявил бывший посол Украины, глава Центра новых решений Константин Елисеев в комментарии Sky News.

По словам Елисеев, переговоры в американском штате "для Путина также являются инструментом ведения войны".

"Этот саммит [посвящён] не только Украине, но и порядку, основанному на правилах, европейской безопасности. Вот почему мы... европейские союзники, будем единственными, будем решительными и достаточно смелыми, чтобы выиграть эту битву с Путиным", - добавил эксдипломат.

Напомним, Bloomberg пишет о том, что Путин готовит хитрый ход на Аляске. Ведь для фюрера это событие стало неожиданной победой, которую он может использовать для смягчения угрозы от санкций администрации Белого дома и одновременного продолжения военных операций.

Между тем, FT отмечает, что Трамп имеет риски при разговоре с диктатором России. Президент США может «избежать катастрофы» на Аляске, отказавшись от обсуждений с ним вопросов украинского суверенитета или территориальной целостности без привлечения президента Украины Владимира Зеленского.