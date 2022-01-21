"Важны действия, а не слова": Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором

Блинкен отметил, что, несмотря на переговоры, РФ продолжает наращивать силы возле украинской границы.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который 21 января провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил, что Россия сейчас стоит перед выбором. Речь идет о том, какой путь изберет Кремль, конфликт или переговоры.
Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции после переговоров с Сергеем Лавровым.
"Россия стоит перед выбором – переговоры или конфликт", – сказал Блинкен.
По его словам, США готовы к обоим вариантам. Он подчеркнул, что пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и будет иметь ответ.
Кроме того, госсекретарь США призвал Россию доказать действиями свои заявления о якобы отсутствии намерения нападать на Украину. Блинкен уточнил, что Россия вовлечена в дипломатические переговоры, но параллельно продолжает сконцентрировать силы на границе с Украиной.
"Российские официальные лица многократно заявляли, что не намерены вторгаться в Украину. Но значения имеют не слова, а действия, то, что видимо", — сказал Блинкен.
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