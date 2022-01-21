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"Важны действия, а не слова": Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором

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"Важны действия, а не слова": Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором

Associated Press

Блинкен отметил, что, несмотря на переговоры, РФ продолжает наращивать силы возле украинской границы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который 21 января провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил, что Россия сейчас стоит перед выбором. Речь идет о том, какой путь изберет Кремль, конфликт или переговоры.

Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции после переговоров с Сергеем Лавровым.

"Россия стоит перед выбором – переговоры или конфликт", – сказал Блинкен.

По его словам, США готовы к обоим вариантам. Он подчеркнул, что пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и будет иметь ответ.

Кроме того, госсекретарь США призвал Россию доказать действиями свои заявления о якобы отсутствии намерения нападать на Украину. Блинкен уточнил, что Россия вовлечена в дипломатические переговоры, но параллельно продолжает сконцентрировать силы на границе с Украиной.

"Российские официальные лица многократно заявляли, что не намерены вторгаться в Украину. Но значения имеют не слова, а действия, то, что видимо", — сказал Блинкен.

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