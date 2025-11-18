- Дата публикации
Важные договоренности в Испании и активизация переговоров в Турции: Зеленский раскрыл интересные детали
Глава государства поделился своими планами на 18-20 ноября, отметив необходимость ежедневного результата в отношениях с партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский наметил свой насыщенный график на начало недели, включающий визиты в Испанию и Турцию, а также подготовку к заседанию Ставки и встречи с руководством парламента.
Глава государства поделился планами в Telegram, отметив необходимость ежедневного результата в отношениях с партнерами.
Испания — больше силы и помощи
Во вторник, 18 ноября, президент Зеленский находится в Испании. По его словам, встречи готовились длительное время, а ключевая задача — получить от еще одной сильной страны больше помощи для защиты жизни и приближения конца войны.
«Работаем, чтобы встреча с Премьер-министром Испании Санчесом принесла договоренности, которые дадут нам больше силы», — подчеркнул Зеленский.
Турция — возобновление обменов и переговоров
В среду, 19 ноября, намечены встречи в Турции. Президент анонсировал активизацию переговоров и сообщил о наличии «наработанных решений», предложенных турецким партнерам.
Среди приоритетов в Турции — приближение окончания войны, а также возобновление обменов и возвращение пленных.
Планы на середину недели
Кроме международных визитов президент готовит ряд внутренних решений:
В четверг, 20 ноября, поручено готовить Ставку Верховного главнокомандующего.
В течение недели состоятся разговоры с членами правительства, а также встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуга народа».
Зеленский готовит «несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству».
