Важные договоренности в Испании и активизация переговоров в Турции: Зеленский раскрыл интересные детали

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский наметил свой насыщенный график на начало недели, включающий визиты в Испанию и Турцию, а также подготовку к заседанию Ставки и встречи с руководством парламента.

Глава государства поделился планами в Telegram, отметив необходимость ежедневного результата в отношениях с партнерами.

Испания — больше силы и помощи

Во вторник, 18 ноября, президент Зеленский находится в Испании. По его словам, встречи готовились длительное время, а ключевая задача — получить от еще одной сильной страны больше помощи для защиты жизни и приближения конца войны.

«Работаем, чтобы встреча с Премьер-министром Испании Санчесом принесла договоренности, которые дадут нам больше силы», — подчеркнул Зеленский.

Турция — возобновление обменов и переговоров

В среду, 19 ноября, намечены встречи в Турции. Президент анонсировал активизацию переговоров и сообщил о наличии «наработанных решений», предложенных турецким партнерам.

Среди приоритетов в Турции — приближение окончания войны, а также возобновление обменов и возвращение пленных.

Планы на середину недели

Кроме международных визитов президент готовит ряд внутренних решений:

В четверг, 20 ноября, поручено готовить Ставку Верховного главнокомандующего.

В течение недели состоятся разговоры с членами правительства, а также встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуга народа».

Зеленский готовит «несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству».

