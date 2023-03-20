Важные оборонные решения: Зеленский раскрыл детали новой помощи от ЕС и США

ЕС и США приняли важные решения по поставкам снарядов Украине.
Евросоюз согласовал общий план, чтобы ускорить поставки снарядов для Украины.
О важных оборонных решениях международного сообщества, направленных на помощь Украине, рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 20 марта.
"Вес этого решения — 2 миллиарда евро. Предусмотрены как безотлагательные поставки, так и производство боеприпасов", — сообщил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что это стратегический шаг, придающий уверенность в победе над государством-террористом.
Также Зеленский рассказал о новом оборонном пакете от Соединенных Штатов. Объем – 350 миллионов долларов.
"Это ракеты для HIMARS, артиллерийские и другие боеприпасы – все, что действительно необходимо, чтобы поддержать наших воинов", – подытожил он.
Напомним, что сегодня, 20 марта, США объявили о новом пакете военной помощи Украине.
По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, на такое решение Штатов повлияло на инцидент с американским беспилотником в Черном море.
Также сообщалось, что Евросоюз согласовал план закупки боеприпасов для Украины.
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