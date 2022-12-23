Важные соглашения с Беларусью утратили силу: что решило правительство

На заседании Кабмина принято решение о расторжении некоторых соглашений, действовавших между Украиной и Беларусью.

Кабинет Министров Украины прекратил действие ряда соглашений с Беларусью. В частности, утратило силу соглашение о воздушном сообщении, которое действовало с 1995 года.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук по итогам заседания Кабмина в пятницу, 23 декабря.

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Также Кабмин прекратил действие еще одного важного соглашения — о взаимных поставках вооружения, военной техники, других материальных средств и предоставлении услуг для нужд обороны и безопасности, заключенного 16 декабря 1994 года.

Кроме того, по решению правительства утратили свою силу такие соглашения с Беларусью:

о дополнительных мерах доверия и безопасности (от 16.04.2001);

о проведении совместных научно-исследовательских и опытно конструкторских работ в области вооружения и военной техники (от 18.10.2005);

о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных и предоставленных в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества (от 18.10.2005).

Напомним, президент России Владимир Путин 19 декабря в Минске провел переговоры с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко. Официально темой переговоров было названо "укрепление обороноспособности" и экономическое сотрудничество, однако эксперты убеждены, что два диктатора встретились, чтобы обсудить дальнейшее превращение Беларуси в российскую военную базу, а также создание плацдарма для нового наступления на территорию Украины.

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