- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 882
- Время на прочтение
- 1 мин
Важные заявления Зеленского и падение копии статуи Свободы в Бразилии: главные новости ночи 16 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 декабря 2025 года:
Зеленский пообщался с Трампом: стало известно, на какие документы безопасности рассчитывает Украина Читать далее –>
Зеленский поддержал идею рождественского перемирия: что известно Читать далее –>
Зеленский откровенно рассказал о выборах и будет ли референдум по мирному соглашению Читать далее –>
Зеленский назвал возможные сроки возможной встречи с Трампом Читать далее –>
В Бразилии обрушилась 35-метровая копия статуи Свободы (фото) Читать далее –>