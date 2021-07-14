"Важный день для украинского судопроизводства": в ЕС приветствовали принятие законов о ВККС и ВСП

"Важный день для украинского судопроизводства": в ЕС приветствовали принятие законов о ВККС и ВСП

В Евросоюзе убеждены, что принятые законы помогут проложить путь к восстановлению судебной системы.

Представительство Европейского Союза в Украине поздравило принятия депутатами Верховной Рады законов, касающихся деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВРП). По мнению диппредставительства это важный день для украинской судебной системы.

Об этом говорится в заметке Представительства в Twitter.

"Важный день для будущего украинской судебной системы и приветствуют принятие Верховной Радой законопроектов 5068 и 3711-д, которые реформируют ВРП и восстанавливают ВККС по широкой межпартийной поддержки и при мощной поддержке президента Украины.

Эти законы помогут проложить путь к восстановлению судебной системы, базирующейся на принципах добропорядочности и профессионализма и готовы поддерживать партнеров для успешного внедрения этих законов, возрождают доверие граждан и инвесторов к судопроизводству ", — говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

Напомним, законопроект о Высшем совете правосудия предполагает, что действующих членов ВРП и кандидатов на должность проверит на добродетель новый орган — Этическая совет.

А закон о перезапуске ВККС предусматривает, что Комиссия может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум 6 из них должно быть из числа судей или судей в отставке.

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