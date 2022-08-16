"Важный политический момент": Кулеба рассказал об обещании от Польши для Украины в первый день войны

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что в первый день полномасштабного вторжения России 24 февраля польские власти пообещали Украине поддерживать ее до конца войны.

В ночь на 24 февраля Кулеба как раз вылетел из США в Стамбул.

Об этом министр рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"И здесь я вижу новость, что в "Борисполе" самолет шел на взлетку – его развернули и обратно припарковали. И я все понял. И написал сразу сообщение помощнику, что нужно перебивать билеты "Стамбул-Киев" на "Стамбул-Варшава", – поделился воспоминаниями глава МИД.

Кулеба признался, что в тот момент не смог сдержать слез, ведь осознал масштаб развернувшейся в Украине трагедии.

Министр рассказал, что уже в аэропорту Варшавы украинский посол в Польше Андрей Дещица сказал, что главу МИД хочет принять польский президент Анджей Дуда.

"Я приехал в их Совет национальной безопасности. Такая закрытая, закапсулированная комната. Там был президент Дуда, (тогдашний премьер – ред.) Ярослав Качинский, все военные, карта уже была – все. Ну, да, был такой важный политический момент. Они говорят: "Смотрите. Мы будем с вами столько, сколько вы будете воевать", – рассказал Кулеба.

Он также сообщил, что уже в ночь на 25 февраля добрался до границы с Украиной, встретился там с родными и вернулся домой.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что кремлевский режим и Россия в целом нарушили крупное табу, которым была жесткая граница безопасности все время после Второй мировой войны.

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