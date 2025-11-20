Важный диалог: Зеленский хочет поговорить с Трампом в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести разговор с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни, чтобы обсудить американские предложения по окончании войны. Он подчеркнул, что Киев не хочет потерять поддержку Америки, поскольку именно ее сила способна «приблизить мир реально» и заставить Россию стать серьезной в своих намерениях.

Об этом президент сообщил в своем вечернем обращении в страну в четверг, 20 ноября.

Важность диалога с Трампом

Накануне Украина получила от весомой американской делегации предложения пункты плана для завершения войны. Владимир Зеленский сообщил, что команды уже начали работать над этими предложениями. Он подчеркнул, что ключевым элементом дальнейшей работы является поддержка и прямой диалог с ключевыми фигурами США и четко заявил о своих ожиданиях.

«Я рассчитываю в ближайшие дни говорить с президентом Трампом. Мы отдаем себе отчет, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять», — подчеркнул Зеленский.

Это свидетельствует о высокой важности, которую Киев придает прямым переговорам с Трампом в контексте дипломатической активизации.

Настройка России и украинская позиция

Президент Зеленский также прокомментировал мотивы России в войне, отметив, что у Кремля пока нет реального желания мира, а лишь пытается выиграть время для войны и отложить санкции.

Именно в этом контексте, по мнению украинского лидера, сильная позиция Соединенных Штатов может стать решающей.

«Америке по силам сделать так, чтобы российская настроенность в конце войны наконец-то стала серьезной. Буду ради этого работать и дальше на сто процентов — все мое время именно этому сейчас посвящено», — заявил президент.

Украина стремится достичь «настоящего и достойного мира», уважающего ее суверенитет и независимость. Владимир Зеленский заверил, что Киев «будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что вроде бы это мы срываем дипломатию».

Напомним, нардеп раскрыл детали 28 пунктов "мирного плана" Трампа . Согласно обнародованным данным, план охватывает девять ключевых блоков: от безопасности до внутриполитических процессов в Украине и роли России в мировой системе.