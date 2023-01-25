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"Важный шаг": Зеленский поблагодарил Байдена за танки Abrams

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2178
Время на прочтение
1 мин
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"Важный шаг": Зеленский поблагодарил Байдена за танки Abrams

Фото: Zelenskiy/Official

Зеленский подчеркнул, что мир демонстрирует единство ради общей цели – освобождение Украины от оккупантов.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за предоставление Украине танков Abrams M1.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Благодарю Джо Байдена за очередное сильное решение – предоставить Украине танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение Украины от захватчиков. Двигаемся вперед ", – отметил глава государства.

Напомним, сегодня на брифинге Джо Байден объявил, что США передают Украине 31 танк Abrams. Также глава Белого дома заверил Украину в "мощной" поддержке США и ЕС. Кроме того, рассказал о планах ВСУ провести контрнаступление.

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Дата публикации
Просмотры
2178
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