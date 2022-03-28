"Вечеринка была хорошая, а кто убирать будет": Зеленский рассказал, зачем Путину война в Украине

"Вечеринка была хорошая, а кто убирать будет": Зеленский рассказал, зачем Путину война в Украине

По его словам, когда украинцы станут жить намного лучше россиян, у многих в РФ возникнут вопросы.

Президент Владимир Зеленский поделился своим мнением, зачем Путин напал на Украину.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

"У него (Путина. — Ред.) многовекторный подход к этому вопросу. К вопросу России, ее места мире, лидерства РФ и всех тех, кто от России ушел. Кто имеет право быть не в России. Целая история здесь, понимаете? Исторический подход", — заявил Зеленский.

Он считает, что Украина для Путина опасна со многих точек зрения. Во-первых, это потеря влияния русского языка. Второе — успех Украины.

"А в силу геополитики, расположения, народа — он точно понимает, какой народ здесь. Уже не до конца, но тем не менее. Люди понимают многие, что такой азартный и трудолюбивый народ, конечно, экономически выпрыгнет. И понятно, что есть и экономические риски с точки зрения РФ", — отмечает Зеленский.

По его словам, когда украинцы станут жить намного лучше россиян, у многих в РФ возникнут вопросы.

"Тут и посмотрят, и подумают: а почему бы нам и не попробовать? Нам там рассказывали, что Евросоюз, в общем, не очень — а вот и очень! А вот смотрите, какие шаги. Да и потом, смотрите, у нас же и конъюнктура политическая меняется. Люди молодые приходят. Это же еще по его внутреннему миру — а что с ним? А что дальше? А если там можно, то почему в России нельзя? — скажут люди", — делится мыслями президент Украины.

Он уверен, что планы Путина — не стратегические.

"Стратегия — это что будет через сто лет с государством, которое он возглавляет четверть века. Я русскому народу точно не советчик, но я считаю, что это стратегия. Стратегия — что будет не после меня. А то, что будет после пятого человека, как я. Что будет через пять поколений, где мы будем? [У Путина] другой подход. Чтоб сегодняшнее, чтоб запомнили. Чтоб был монумент, мавзолей, памятник, грамота", — говорит Зеленсикий.

Такой подход Путина и его окружения президент Украины считает ошибкой. Глава государства уверен, что Путин потеряет и Абхазию и Донбасс и другие захваченные регионы.

"Но проблема же в том, а как потом тем людям сживаться? Это так же, как нам с Донбассом, где детям десять лет промывали в школе: кто мы, какие мы нацисты… А как нам потом с этим? В этом проблема. Это я вам отвечаю на вопрос "А что дальше?" А что будет через три поколения, через пять? Это проблема. Что толку, повбивали гвозди, раскололи это все. Кто-то это должен делать. Вечеринка была хорошая, ребят, а кто убирать будет?", — подытожил Зеленский.