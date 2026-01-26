Ведьма и десяток поклонников: как началось рассмотрение апелляции Тимошенко в суде

Суд над Юлией Тимошенко / © Суспільне

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) начала рассматривать апелляцию нардепки, экс-премьера Юлии Тимошенко относительно избранной ей меры пресечения в виде залога.

Об этом передает «Суспильне».

По информации издания, у входа в суд возникла давка, зафиксированы небольшие стычки между группой поддержки Тимошенко и работниками службы охраны.

В Сети сторонники политики публикуют в Сети несколько десятков активистов, пришедших выразить поддержку Тимошенко.

Фото Владимир Левин

В частности, поддержать таролог и «ведьма» Мария Тиха.

Тимошенко обжалует меру пресечения в виде залога размером 33 миллиона гривен.

Свое дело нардепка назвала заказным, политическим преследованием, «беспределом» и Северной Кореей». Она требует полностью упразднить денежный залог и ограничения на передвижение, заменив их на личное обязательство.

«Решили нашу политическую силу в преддверии выборов ликвидировать. Никакой передачи денег не было, аудиозапись заказная и смонтированная», — прокомментировала Тимошенко обыски НАБУ и САП.

Тимошенко громко заявила, что не хочет возвращения времен Януковича и «авторитаризма, где на каждого человека может найтись дело».

«За что нас так наказывают — за депутатскую деятельность?», — считает депутат.

Прокуроры обратились в суд с просьбой увеличить уровень залога для Юлии Тимошенко до 50 млн. грн. и обязать ее носить электронный браслет. Однако следователь судья остановился на сумме 33 миллионов.

Также адвокаты обратились в ВАКС с просьбой отменить действующий залог и ограничение в передвижении. По словам адвоката, детектив НАБУ ранее отказал в разрешении на поездку Тимошенко во Львов для рабочей международной поездки.

На момент публикации новости суд пошел в совещательную комнату.

Напомним, 13 января НАБУ и САП сообщили, что руководитель одной из депутатских фракций Верховной Рады предлагал взятки нардепам из других фракций, чтобы те голосовали за «нужные» законопроекты. Впоследствии стало известно, что речь идет о Юлии Тимошенко. Она получила подозрение.

Сама политика назвала обыски «политическим давлением».